ЛДПР выдвинула Кирилла Жигарева на пост губернатора Подмосковья

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. ЛДПР выдвинула на пост губернатора Московской области зампредседателя Мособлдумы Кирилла Жигарева, соответствующее решение было принято на конференции областного отделения партии в субботу.

Как сообщил Жигарев РИА Новости, его предвыборная программа будет представлена в течение двух недель. "Мы будем ее отдельно представлять. Я думаю, что в течение двух недель будет представлена. Пока ничего не прорабатывали", — сказал он.

Согласно информации на сайте Московской областной думы, Жигарев родился 21 мая 1988 года в Москве, окончил МГУ имени М.В. Ломоносова со степенью магистра по направлению "Менеджмент". Ранее занимал различные должности в администрации сельского поселения Первомайское, Марушинское Наро-Фоминского муниципального района Московской области.

В 2011 году Жигарев был избран депутатом Мособлдумы пятого созыва, а в 2016 году также вошёл в состав областного парламента шестого созыва. В настоящее время является членом Комитета по вопросам транспортной инфраструктуры, связи и информатизации, занимает должность заместителя председателя Мособлдумы и руководителя фракции ЛДПР.

Выборы губернатора Подмосковья пройдут в единый день голосования 9 сентября.