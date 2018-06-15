Переговоры России и Евросоюза на уровне политдиректоров пройдут 21 июня

АФИНЫ, 15 июн — РИА Новости. Россия и Евросоюз проведут переговоры на уровне политдиректоров 21 июня, на повестке дня — иранская ядерная сделка, палестино-израильское урегулирование и двусторонние вопросы, заявил РИА Новости постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.

"Встреча пройдет 21 июня. У нас этот формат, слава богу, не заморожен. Такие консультации проходят дважды в год. С нашей стороны участвует заместитель министра (иностранных дел) Александр Викторович Грушко, а от политдиректоров от Евросоюза выступает заместитель генерального секретаря Европейской внешнеполитической службы Жан-Кристоф Бельяр", — заявил Чижов.

По его словам, в повестке переговоров — ряд двусторонних вопросов, а также актуальные международные темы, затрагивающие Россию и Евросоюз. "Например, судьба знаменитого СВПД — Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной проблеме. Это первое. Второе – Ближний Восток. Мы с Евросоюзом с очень близких позиций выступаем за урегулирование палестино-израильского конфликта на основе двугосударственного решения, по Иерусалиму наши позиции схожие", — заявил дипломат.