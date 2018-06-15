Врио главы Якутии сменил постпреда республики при президенте

ЯКУТСК, 15 июн — РИА Новости. Врио главы Якутии Айсен Николаев сменил постпреда республики при президенте России, об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Новый постпред (Якутии при президенте. — Прим.ред.) — Федотов Андрей Сандаминович", — сообщил Николаев.

Глава Якутии Егор Борисов в конце мая заявил о своей добровольной отставке. Он возглавлял регион с 2010 года. Исполняющим обязанности главы Якутии был назначен Айсен Николаев, который до этого был мэром Якутска.

Николаев изменил структуру правительства Якутии и сократил численность работников органов власти. Он назначил первого вице-премьера и двух вице-премьеров, курирующих финансово-экономический и социальный блоки, и пообещал завершить кадровые перестановки в правительстве до конца июня.