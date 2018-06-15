Ивановские единороссы выдвинули врио главы региона кандидатом в губернаторы

ЯРОСЛАВЛЬ, 15 июн – РИА Новости. Ивановское областное отделение партии "Единая Россия" в пятницу выдвинуло врио главы региона Станислава Воскресенского кандидатом в губернаторы на предстоящих выборах, сообщил РИА Новости представитель реготделения партии.

Ивановские единороссы включили в список участников предварительного голосования на выборах губернатора региона трех человек: кроме Воскресенского, это сенатор от региона Валерий Васильев и депутат Ивановской областной думы, глава областного отделения Фонда социального страхования РФ Игорь Светушков. Участники праймериз 18 мая встретились с партийным активом и представили свое видение перспектив развития Ивановской области в 2018-2023 годах.

Как рассказал собеседник агентства, в пятницу прошла конференция регионального отделения партии, участники которой выбирали кандидата, которого партия официально выдвинет в качестве своего кандидата на выборы губернатора.

"Конференция только что закончилась. Делегаты проголосовали за Станислава Воскресенского", — сказал он.

Воскресенский является временно исполняющим обязанности губернатора Ивановской области с 10 октября 2017 года. Выборы губернатора в регионе пройдут в единый день голосования 9 сентября.

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