Ивановские единороссы выдвинули врио главы региона кандидатом в губернаторы

ЯРОСЛАВЛЬ, 15 июн – РИА Новости. Ивановское областное отделение партии "Единая Россия" в пятницу выдвинуло врио главы региона Станислава Воскресенского кандидатом в губернаторы на предстоящих выборах, сообщил РИА Новости представитель реготделения партии.
Как рассказал собеседник агентства, в пятницу прошла конференция регионального отделения партии, участники которой выбирали кандидата, которого партия официально выдвинет в качестве своего кандидата на выборы губернатора.
"Конференция только что закончилась. Делегаты проголосовали за Станислава Воскресенского", — сказал он.
Воскресенский является временно исполняющим обязанности губернатора Ивановской области с 10 октября 2017 года. Выборы губернатора в регионе пройдут в единый день голосования 9 сентября.
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