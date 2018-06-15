Грудинин допустил участие в выборах губернатора Подмосковья

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Директор ЗАО "Совхоз им. Ленина", экс-кандидат в президенты России Павел Грудинин заявил РИА Новости, что примет участие в собрании подмосковного отделения КПРФ и рассмотрит предложение коммунистов, если партия выдвинет его кандидатом на выборах губернатора Московской области.
При этом Грудинин отметил, что сам не имеет особенных амбиций на предстоящие выборы. "У меня нет амбиций, вы должны это знать, а партия пускай сама там определяется", — добавил директор Совхоза.
Чуть ранее пресс-служба партии сообщила, что КПРФ выдвинула для обсуждения четыре кандидатуры на пост губернатора Подмосковья, среди них Грудинин, глава подмосковных Луховиц Владимир Барсуков, зампред Мособлдумы Константин Черемисов и глава комитета по местному самоуправлению Мособлдумы Александр Наумов. Отмечалось, что соответствующее решение было принято на пленуме московского областного комитета КПРФ.
Выборы губернатора Подмосковья пройдут в единый день голосования 9 сентября.