Грудинин допустил участие в выборах губернатора Подмосковья

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Директор ЗАО "Совхоз им. Ленина", экс-кандидат в президенты России Павел Грудинин заявил РИА Новости, что примет участие в собрании подмосковного отделения КПРФ и рассмотрит предложение коммунистов, если партия выдвинет его кандидатом на выборах губернатора Московской области.

"Если партия (попросит — ред.), мы с ней поговорим. Вы же знаете, что это предмет договоренности между партией и кандидатом, мне пока ничего никто такого особенного не говорил… Для того чтобы спасти Московскую область, конечно, я много что могу рассмотреть, но все здесь зависит от обкома КПРФ Московской области", — сказал Грудинин.

При этом Грудинин отметил, что сам не имеет особенных амбиций на предстоящие выборы. "У меня нет амбиций, вы должны это знать, а партия пускай сама там определяется", — добавил директор Совхоза.

Чуть ранее пресс-служба партии сообщила, что КПРФ выдвинула для обсуждения четыре кандидатуры на пост губернатора Подмосковья, среди них Грудинин, глава подмосковных Луховиц Владимир Барсуков, зампред Мособлдумы Константин Черемисов и глава комитета по местному самоуправлению Мособлдумы Александр Наумов. Отмечалось, что соответствующее решение было принято на пленуме московского областного комитета КПРФ.

Выборы губернатора Подмосковья пройдут в единый день голосования 9 сентября.