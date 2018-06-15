Российские сенаторы пригласили финских коллег на слушания по Арктике

ХЕЛЬСИНКИ, 15 июн — РИА Новости. Парламентарии России и Финляндии намерены обсудить тему сотрудничества в Арктике в ходе прохода на атомном ледоколе по Северному морскому пути, мероприятие запланировано на ноябрь, сообщил РИА Новости в пятницу глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
"Мы запланировали, еще до приезда сюда, большие парламентские слушания (в Совфеде) по сотрудничеству в Арктике, на ноябрь этого года. И сейчас, вникнув в программу председательства Финляндии в Арктическом совете, мы поняли, что нам будет очень важно привлечь к этим слушаниям финских коллег. Мы их пригласили в качестве единственного иностранного участника", — пояснил Косачев.
Он отметил, что финские парламентарии с удовольствием приняли это приглашение.
"Мы планируем их провести на борту атомного ледокола, выйдем из Мурманска и пройдём какую-то часть Северного морского пути, есть такая амбиция — дойти до Собетты — гигантский проект на Ямале по сжижению газа, совершенно прорывной, меняющий архитектуру освоения Арктики. И нам важно показать нашим финским коллегам, как это выглядит и как Россия подходит к Арктическому сотрудничеству", — сказал глава комитета СФ.