Российские сенаторы пригласили финских коллег на слушания по Арктике

ХЕЛЬСИНКИ, 15 июн — РИА Новости. Парламентарии России и Финляндии намерены обсудить тему сотрудничества в Арктике в ходе прохода на атомном ледоколе по Северному морскому пути, мероприятие запланировано на ноябрь, сообщил РИА Новости в пятницу глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

В Хельсинки российские сенаторы приняли участие в заседании комитета по иностранным делам финского парламента. Косачев отметил, что законодатели двух стран на будущее планируют обсуждать тему Арктики, Балтийского региона.

"Мы запланировали, еще до приезда сюда, большие парламентские слушания (в Совфеде) по сотрудничеству в Арктике, на ноябрь этого года. И сейчас, вникнув в программу председательства Финляндии в Арктическом совете, мы поняли, что нам будет очень важно привлечь к этим слушаниям финских коллег. Мы их пригласили в качестве единственного иностранного участника", — пояснил Косачев.

Он отметил, что финские парламентарии с удовольствием приняли это приглашение.

"Мы планируем их провести на борту атомного ледокола, выйдем из Мурманска и пройдём какую-то часть Северного морского пути, есть такая амбиция — дойти до Собетты — гигантский проект на Ямале по сжижению газа, совершенно прорывной, меняющий архитектуру освоения Арктики. И нам важно показать нашим финским коллегам, как это выглядит и как Россия подходит к Арктическому сотрудничеству", — сказал глава комитета СФ.