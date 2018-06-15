Выдвинувшаяся в мэры Москвы Донцова планирует бороться с пробками

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Гендиректор Академии профессионального роста Наталья Донцова, подавшая ранее документы для регистрации кандидатом в мэры Москвы, сообщила РИА Новости, что планирует заниматься экологическими проблемами и бороться с пробками в столице.
Донцова отметила, что также планирует бороться с пробками в городе, в том числе поменять все электрички на высокоскоростные, увеличить число перехватывающих парковок, что, по ее мнению, также сократит число выбросов в атмосферу.
Кроме этого, она собирается заниматься развитием малого и среднего бизнеса, качественной и доступной медициной, а также бороться с коррупцией и незаконной миграцией.
Выборы мэра Москвы пройдут в столице 9 сентября. Мосгоризбирком начал прием документов для выдвижения кандидатов 4 июня.
Для регистрации кандидатам в мэры до 3 июля нужно собрать 110 подписей муниципальных депутатов, для преодоления так называемого "муниципального фильтра". Кроме того, самовыдвиженцы должны предоставить 36 тысяч и 81 подпись избирателей.