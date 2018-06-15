Выдвинувшаяся в мэры Москвы Донцова планирует бороться с пробками

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Гендиректор Академии профессионального роста Наталья Донцова, подавшая ранее документы для регистрации кандидатом в мэры Москвы, сообщила РИА Новости, что планирует заниматься экологическими проблемами и бороться с пробками в столице.

"Программа моя на сегодняшний день включает несколько пунктов. На первом месте стоит комплексное решение экологических проблем. Экологии я уделила большое внимание в своей программе", — сказала она.

Донцова отметила, что также планирует бороться с пробками в городе, в том числе поменять все электрички на высокоскоростные, увеличить число перехватывающих парковок, что, по ее мнению, также сократит число выбросов в атмосферу.

Кроме этого, она собирается заниматься развитием малого и среднего бизнеса, качественной и доступной медициной, а также бороться с коррупцией и незаконной миграцией.

Выборы мэра Москвы пройдут в столице 9 сентября. Мосгоризбирком начал прием документов для выдвижения кандидатов 4 июня.

Документы для регистрации кандидатами ранее подали 15 человек, в том числе, глава Таганского района Илья Свиридов от партии "Справедливая Россия", летчик-космонавт Сергей Ревин от Российской экологической партии Зеленые, экс-депутат Госдумы Вадим Кумин от КПРФ, глава крестьянского хозяйства, бизнесмен Герман Стерлигов, глава столичного муниципального округа Красносельский Илья Яшин, а также музыкант, лидер группы "Коррозия металла" Сергей "Паук" Троицкий.

Для регистрации кандидатам в мэры до 3 июля нужно собрать 110 подписей муниципальных депутатов, для преодоления так называемого "муниципального фильтра". Кроме того, самовыдвиженцы должны предоставить 36 тысяч и 81 подпись избирателей.