В КПРФ обсуждают четыре кандидатуры на пост губернатора Подмосковья

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. КПРФ выдвинула для обсуждения четыре кандидатуры на пост губернатора Подмосковья, среди них директор Совхоза имени Ленина Павел Грудинин, глава подмосковных Луховиц Владимир Барсуков, зампред Мособлдумы Константин Черемисов и глава комитета по местному самоуправлению Мособлдумы Александр Наумов сообщила пресс-служба партии.
Соответствующее решение было принято на пленуме Московского областного комитета КПРФ, отметили в пресс-службе.
"Шестнадцатого июня на 47-й внеочередной отчётно-выборной конференции МК КПРФ будет предложен единый кандидат на пост губернатора Московской области от Московского областного отделения КПРФ", — добавили в партии.