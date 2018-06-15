В КПРФ обсуждают четыре кандидатуры на пост губернатора Подмосковья

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. КПРФ выдвинула для обсуждения четыре кандидатуры на пост губернатора Подмосковья, среди них директор Совхоза имени Ленина Павел Грудинин, глава подмосковных Луховиц Владимир Барсуков, зампред Мособлдумы Константин Черемисов и глава комитета по местному самоуправлению Мособлдумы Александр Наумов сообщила пресс-служба партии.

"Были выдвинуты на обсуждение четыре кандидатуры на пост губернатора от КПРФ: П.Н. Грудинин – директор ЗАО "Совхоз имени Ленина"; В.Н. Барсуков – глава городского округа Луховицы Московской области; К.Н. Черемисов – второй секретарь МК КПРФ, заместитель председателя Московской областной думы; А.А. Наумов – секретарь МК КПРФ, председатель комитета по местному самоуправлению Московской областной думы", — говорится в сообщении.

Соответствующее решение было принято на пленуме Московского областного комитета КПРФ, отметили в пресс-службе.

"Шестнадцатого июня на 47-й внеочередной отчётно-выборной конференции МК КПРФ будет предложен единый кандидат на пост губернатора Московской области от Московского областного отделения КПРФ", — добавили в партии.