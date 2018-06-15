Лавров провел телефонный разговор со шведской коллегой

Министры иностранных дел РФ и Швеции Сергей Лавров и Маргот Вальстрем. Архивное фото

Министры иностранных дел РФ и Швеции Сергей Лавров и Маргот Вальстрем. Архивное фото

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил в пятницу в телефонном разговоре со шведской коллегой Маргот Вальстрём подготовку к министерской сессии Совета государств Балтийского моря (СГБМ) и ряд других вопросов, сообщает МИД РФ.

"Главы внешнеполитических ведомств обсудили ход подготовки к министерской сессии СГБМ 18 июня в Стокгольме, которая станет заключительным мероприятием шведского председательства в этой организации. С российской стороны была дана принципиальная оценка востребованности СГБМ как ключевого формата для формирования на Балтике пространства стабильности, безопасности и устойчивого развития", — говорится в опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства заявлении.

Стороны также обсудили ряд актуальных вопросов российско-шведских двусторонних отношений и международной повестки дня, включая взаимодействие Москвы и Стокгольма в СБ ООН, отмечается в сообщении.