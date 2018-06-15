"Зеленые" отложили выдвижение кандидата в губернаторы Подмосковья

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Российская экологическая партия "Зеленые" перенесла выдвижение кандидата в губернаторы Московской области на следующую неделю, сообщила пресс-служба партии.

"Зеленые" в пятницу проводят собрание подмосковного регионального отделения по выдвижению кандидата в губернаторы.

"В результате рейтингового голосования для включения в бюллетень кандидатов на должность губернатора Московской области явного лидера выявить не удалось, все кандидаты набрали примерно одинаковое количество голосов. В связи с этим и для проведения дополнительных консультаций с членами московского регионального отделения и членами центрального совета партии "Зелёные" принято решение объявить перерыв в работе конференции до следующей недели", — говорится в сообщении.

Точная дата собрания пока не определена.

Отмечается, что делегатами конференции выдвинуты и внесены в бюллетени для голосования три человека: зампред партии, член Общественной палаты Подмосковья, зампред общественного совета при Росприроднадзоре, эксперт Экспертного совета при комитете Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Елена Гришина; депутат Совета депутатов городского округа Электросталь от партии, член палаты молодых депутатов при Московской областной Думе Артем Ковалев; зампред партии, член Координационного совета "Деловой России" — председатель комитета по экологии, бизнес-омбудсмен по экологии и природопользованию при президенте России Ильдар Неверов.

Выборы губернатора Подмосковья пройдут в единый день голосования 9 сентября.