Си Цзиньпин заявил, что ценит дружбу с Путиным и отношения с Россией

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии подписания совместных документов по итогам российско-китайских переговоров в Пекине. Архивное фото

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии подписания совместных документов по итогам российско-китайских переговоров в Пекине. Архивное фото

ПЕКИН, 15 июн — РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин в пятницу в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным заявил, что вдвойне ценит дружбу с российским президентом и вдвойне дорожит российско-китайскими отношениями, говорится в сообщении министерства иностранных дел КНР.

"Господин президент (Владимир Путин — ред.) совсем недавно совершил успешный государственный визит в Китай и принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества в Циндао. Я вдвойне ценю глубокую дружбу с господином президентом и вдвойне дорожу общей хорошей обстановкой российско-китайских отношений", — заявил Си Цзиньпин, слова которого приводятся на сайте внешнеполитического ведомства Китая.

Он также подчеркнул, что в ключевой момент развития для каждой из стран и в условиях постоянно меняющейся сложной международной обстановки лидеры двух стран постоянно поддерживают контакты.

"Россия и Китай прочно опираются друг на друга, оказывают друг другу твердую поддержку, защитили суверенитет, безопасность и интересы развития двух стран, а также мир, стабильность и справедливость в мире и в регионе", — отметил председатель КНР.

Си Цзиньпин выразил готовность и дальше прилагать усилия, чтобы содействовать устойчивому, стабильному развитию российско-китайских отношений всестороннего стратегического партнерства и взаимодействия.

Председатель КНР также поздравил Россию с успешным открытием чемпионата мира по футболу и пожелал его успешного проведения.

В заявлении МИД Китая отмечается, что Путин в свою очередь поздравил с успешным проведением саммита ШОС в Циндао и поблагодарил китайскую сторону за теплый прием. Президент России также подчеркнул, что особо ценит личную дружбу с Си Цзиньпином, выразил готовность и дальше поддерживать тесный контакт.