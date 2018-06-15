Названы критерии для организации загородных участков на выборах мэра Москвы

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Рабочая группа по организации дачных избирательных участков на выборах мэра Москвы определила критерии для их расположения за пределами города, соответствующее решение было принято на первом заседании группы в Мосгоризбиркоме (МГИК) в пятницу.
Также, среди прочего, члены группы отметили необходимость наличия интернета для осуществления видеоконтроля, шаговой и транспортной доступности участков для избирателей, а также результатов сбора предложений москвичей от сотрудников Многофункциональных центров госуслуг (МФЦ).
"Следует учитывать и финансовые возможности МГИК, поскольку не во всяком товариществе возможно открыть эти избирательные участки", — отметил член рабочей группы Александр Семенников.
Выборы мэра Москвы пройдут в столице 9 сентября. Четвертого июня Мосгоризбирком начал прием документов для выдвижения кандидатов.
О своем намерении баллотироваться в мэры уже заявляли политик Дмитрий Гудков, председатель партии "Альянс зеленых" Александр Закондырин, политик Максим Шингаркин, журналист Антон Красовский и ряд других.
Для регистрации кандидатам в мэры до 3 июля нужно собрать 110 подписей муниципальных депутатов, для преодоления так называемого "муниципального фильтра". Кроме того, самовыдвиженцы должны предоставить 36 тысяч и 81 подпись избирателей.