Названы критерии для организации загородных участков на выборах мэра Москвы

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Рабочая группа по организации дачных избирательных участков на выборах мэра Москвы определила критерии для их расположения за пределами города, соответствующее решение было принято на первом заседании группы в Мосгоризбиркоме (МГИК) в пятницу.

"Ключевой фактор — количество обращений избирателей. Также это наличие помещения для расположения участковых избирательных комиссий, возможность расположения в транзитных центрах, возможность расположения в наиболее популярных местах, магазинах и так далее", — сказал руководитель рабочей группы, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Также, среди прочего, члены группы отметили необходимость наличия интернета для осуществления видеоконтроля, шаговой и транспортной доступности участков для избирателей, а также результатов сбора предложений москвичей от сотрудников Многофункциональных центров госуслуг (МФЦ).

"Следует учитывать и финансовые возможности МГИК, поскольку не во всяком товариществе возможно открыть эти избирательные участки", — отметил член рабочей группы Александр Семенников.

Шапошников отметил, что предложенные критерии будут взяты за основу для организации участков и переданы рабочей группой в МФЦ и Московскую городскую избирательную комиссию.

Выборы мэра Москвы пройдут в столице 9 сентября. Четвертого июня Мосгоризбирком начал прием документов для выдвижения кандидатов.

О своем намерении баллотироваться в мэры уже заявляли политик Дмитрий Гудков, председатель партии "Альянс зеленых" Александр Закондырин, политик Максим Шингаркин, журналист Антон Красовский и ряд других.

Документы для регистрации кандидатами ранее подали 15 человек, в том числе, глава Таганского района Илья Свиридов от партии "Справедливая Россия", летчик-космонавт Сергей Ревин от Российской экологической партии Зеленые, экс-депутат Госдумы Вадим Кумин от КПРФ, глава крестьянского хозяйства, бизнесмен Герман Стерлигов, глава столичного муниципального округа Красносельский Илья Яшин, а также музыкант, лидер группы "Коррозия металла" Сергей "Паук" Троицкий. Также свою кандидатуру выдвинул действующий мэр Сергей Собянин, который намерен участвовать в выборах как самовыдвиженец.

Для регистрации кандидатам в мэры до 3 июля нужно собрать 110 подписей муниципальных депутатов, для преодоления так называемого "муниципального фильтра". Кроме того, самовыдвиженцы должны предоставить 36 тысяч и 81 подпись избирателей.