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Политика

Захарова о заявлении Трампа по Крыму: тема статуса полуострова закрыта

14:2115.06.2018
(обновлено: 15:06 15.06.2018)
19242
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкОфициальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фотоОфициальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Тема статуса полуострова Крым закрыта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя сообщения СМИ о том, что президент США Дональд Трамп якобы признал Крым российским.

Президент США Дональд Трамп на саммите G7. 9 июня 2018
© AFP 2018 / Saul Loeb
В Кремле не комментируют высказывания Трампа о Крыме, заявил Песков
Ранее ресурс BuzzFeed News со ссылкой на дипломатический источник сообщил, что Трамп заявил лидерам "Большой семерки" (G7), что Крым принадлежит России, поскольку все жители полуострова говорят по-русски. Ресурс отмечает, что в настоящий момент неясно, были ли данные заявления американского президента "шуткой, брошенной мимоходом", или они "сигнализируют о радикальном отходе от текущей внешней политики США".

Захарова напомнила, что неоднократно на всех уровнях российскими властями было сказано, что тема статуса Крыма закрыта.

"Если есть вопросы относительно статуса Крыма, нужно заглянуть в Конституцию Российской Федерации. Что кто за закрытыми дверями говорил, обсуждал, утечки и так далее, комментарии этого всего — дело неблагодарное", — заявила Захарова на брифинге.

Президент США Дональд Трамп на саммите G7 в Ла Мальбе. 8 июня 2018 года
© AFP 2018 / Saul Loeb
Трамп на G7: Крым — российский, а у США новые враги
Она отметила, что представители Белого дома сами отказались комментировать такие сообщения, которые могут быть как достоверными, так и ложью. "Мы оперируем фактической информацией. Позиция России по этому вопросу неизменна", — заявила Захарова.

В четверг пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс не стала комментировать сообщения о том, что президент США якобы назвал Крым российским.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP 2018 / Saul Loeb
Трамп взял курс на признание российского статуса Крыма, считает политолог
Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

Кремль не комментирует высказывание президента США относительно Крыма и возможности восстановления формата G8, поскольку нельзя подтвердить достоверность этих новостей, заявил в четверг журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что сейчас "такое количество лживых новостей, или fake news, что не стал бы никак комментировать". Те, кто не присутствовал на закрытых встречах "семерки", не могут судить о степени достоверности этих сообщений, подчеркнул Песков.

Крым раздора
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Крым раздора

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Политика
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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raualeks476
Лучшим комментарием Трампу и всем по Крыму, будет отсутствие всяких комментариев. Сколько можно нашему МИДу унижаться, оправдываться....
14:33
15.06.2018
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Чемпионат мира по футболу 2018
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0
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-
Португалия
-
Испания
Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
5
Россия
0
Саудовская Аравия
Матч идёт
0
Египет
0
Уругвай
15 июня 18:00
-
Марокко
-
Иран
15 июня 21:00
-
Португалия
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