МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Лидер группы "Коррозия Металла" Сергей Троицкий (Паук), выдвинувший свою кандидатуру на пост мэра Москвы, планирует отправить жителей "хрущевок" колонизировать Марс и сделать парковки бесплатными для коренных москвичей.

Ранее представитель Мосгоризбиркома сообщил РИА Новости, что Троицкий подал документы для выдвижения в качестве кандидата в мэры Москвы, выборы которого состоятся восьмого сентября.

"Я подал документы, надо ворошить болото, использовать выборы для озвучивания новых креативных идей. Собянин вне конкуренции — это не обсуждается. Но я тружусь на благо России, и если мои идеи Собянин использует в техническом апгрейде — в этом и есть главная техническая задача", — рассказал РИА Новости Троицкий.

"У меня в планах — освоение Марса, все люди, выселенные из "хрущевок" под слом, будут отправлены на колонизацию Марса, где им предоставят самые лучшие условия, и не надо ни в какие солярии ходить", — добавил Паук.

Троицкий рассказал, что один из пунктов его предвыборной программы — бесплатные парковки для коренных москвичей.

"Для коренных москвичей мы сделаем бесплатные парковки, а приезжие, иностранцы пусть платят в три раза больше. Вся эта система создана для коррупционной эвакуаторной мафии", — отметил музыкант.

Кандидат в мэры так же хочет "создать над Москвой купол, регулирующий погоду, чтобы всегда было тепло и солнечно".

"Сейчас я рассчитываю не меньше, чем на 35% голосов", — добавил Троицкий.

В четверг в Мосгоризбирком подали документы двое самовыдвиженцев, утром в пятницу — москвич, работающий гендиректором в коммерческой организации. Также в пятницу подала документы на участие в выборах мэра первый кандидат от политической партии — председатель партии "Воля" Светлана Пеунова, которая баллотировалась в 2012 году в президенты РФ, но ЦИК отказал ей в регистрации, поскольку она не смогла собрать нужного количества подписей в свою поддержку. Пеунова получила широкую известность в СМИ после заявления о том, что в 2012 году на Землю должны прилететь рептилии с планеты Нибиру.

Прямые досрочные выборы мэра Москвы состоятся в единый день голосования, восьмого сентября 2013 года. Пятого июня президент РФ Владимир Путин подписал указ об отставке Сергея Собянина с поста мэра Москвы и назначил его врио столичного градоначальника. Собянин пойдет на выборы в качестве самовыдвиженца.

Вечный кандидат

Лидер "Коррозии металла" родился в Москве. Он выдвигал свою кандидатуру на пост мэра неоднократно, и не только Москвы, но и других городов. Впервые Троицкого на пост мэра Москвы выдвинула Праворадикальная партия на выборах в 1993 году, которые не состоялись из-за октябрьского путча.

В 2007 году Троицкий выиграл выборы мэра посёлка Запрудня Московской области, но от должности отказался. В 2012 году он баллотировался в мэры Химок и набрал около 2,5 % голосов. Также музыкант баллотировался в мэры подмосковного города Жуковский в 2013 году. В 2013 году Троицкий подал документы в порядке самовыдвижения на досрочные выборы мэра Москвы, но не собрал необходимое число подписей жителей региона.

Паук подавал документы на выдвижение кандидатом на пост мэра Новосибирска в 2014 году, но тот же день был задержан в аэропорту Новосибирска за попытку пронести в самолет жидкость и сопротивление органам власти.