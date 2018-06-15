Лавров отметил рост числа стран, выступающих за диалог с Россией

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. На Западе, в том числе в Евросоюзе, растет число стран, выступающих за нормальные отношения с Россией, Москва к этому готова, но важны также и практические шаги к улучшению отношений, а не только декларации, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Я думаю, что, в конце концов, когда-то, лучше раньше, чем позже, конечно, наши западные коллеги должны осознать, что межгосударственные отношения должны быть основаны на принципах взаимного уважения, учетов интересов друг друга. И, в общем-то, в этой связи не может не радовать, что ростки здравого смысла начинают уже пробивать себе дорогу", — заявил Лавров на встрече с представителями российских некоммерческих организаций.

"Мы это видели в ходе наших контактов и продолжаем видеть с некоторыми странами-членами Евросоюза в частности, и таких стран становится все больше. Главное, конечно, чтобы высказывание и понимание ненормальности нынешней ситуации трансформировались в конкретные практические действия, и мы будем дожидаться готовности наших партнеров к возобновлению нормальных, полноценных отношений", — добавил министр.