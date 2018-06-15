Более 60 партий и смогут выдвигать кандидатов на довыборах в Госдуму

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Более 60 российских партий смогут выдвигать своих кандидатов-одномандатников на дополнительных выборах в Госдуму, которые в единый день голосования 9 сентября состоятся в семи одномандатных округах, сообщил член Центризбиркома Евгений Шевченко.

"Министерство юстиции Российской Федерации сегодня предоставит список политических партий, которые могут выдвигать кандидатов на выборах депутатов Государственной думы. По предварительным данным, этот список будет состоять из 63 политических партий", — сказал Шевченко в ходе заседания ЦИК в пятницу.

Число партий в этом списке уменьшилось в связи с тем, что ранее партия "Достоинство" в соответствии с решением Верховного суда РФ была ликвидирована и исключена из единого государственного реестра юридических лиц, уточнил он. Партия национальной безопасности также была ликвидирована решением ВС РФ, оно уже вступило в законную силу и в ближайшие дни партия будет исключена из ЕГРЮЛ, продолжил представитель ЦИК.