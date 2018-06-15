Лавров: РФ не допустит пересмотра документов по стратегической безопасности

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Россия не допустит пересмотра Западом основополагающих документов, в том числе в сфере стратегической стабильности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с представителями НКО.

"Отстаивая свой суверенитет, свою безопасность, интересы своих граждан, мы будем одновременно защищать (и делаем это уже) основы международного права, договоренности, которые были достигнуты по проблемам обеспечения стратегической безопасности, контроля над вооружениями, нераспространения оружия массового уничтожения", — сказал Лавров.

"Не будем соглашаться с попытками в одностороннем порядке переписать, ревизовать эти договоренности. А их сейчас именно пытаются ревизовать", — подчеркнул он.