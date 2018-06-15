Россияне оценили новый формат "прямой линии" с президентом

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным. 7 июня 2018

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным. 7 июня 2018

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Большинству россиян понравился новый формат "прямой линии" с президентом Владимиром Путиным, свидетельствуют результаты опроса Фонда "Общественное мнение", имеющиеся в распоряжении РИА Новости.

Большинство жителей страны — 70% — позитивно оценили идею прямых включений во время "прямой линии" с губернаторами и членами правительства. Иное мнение высказали лишь 8% участников опроса, еще 22% затруднились дать ответ.

"Прямая линия" в этом году прошла 7 июня и продолжалась четыре часа 20 минут. Всего поступило более двух миллионов обращений, глава государства ответил на 73 вопроса. Также на обращения ответили восемь глав регионов и восемь членов правительства.

Как отмечал губернатор Тверской области Игорь Руденя, новый формат "прямой линии" полезен для управленцев. По его мнению, такой диалог на актуальные темы дает региональной и муниципальной власти пример работы с населением, позволяя решить ряд значимых вопросов.

Опрос "ФОМнибус" проводился 9–10 июня в 53 субъектах. В нем приняли участие полторы тысячи респондентов.