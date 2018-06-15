Цивилев отстранил от должности замгубернатора Кузбасса по строительству

КЕМЕРОВО, 15 июн — РИА Новости. Врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев отстранил от должности исполняющего обязанности заместителя главы региона по строительству Александра Шнитко за неисполнение поручений, сообщает в пятницу пресс-служба обладминистрации.
Отмечается, что во время рабочей поездки в Новокузнецк 8 мая Цивилев посетил "пятилетний долгострой" и поручил завершить строительство школы до 11 января 2019 года — ко второму полугодию следующего учебного года. Тогда глава региона подчеркнул, что уже 1 сентября 2018 года необходимо ввести центральный блок школы. Сергей Цивилев распорядился к новому учебному году провести благоустройство территории и облицовку здания, а в День знаний пригласить для осмотра родителей детей, которые будут посещать эту школу.
Как уточняют власти, ответственные за объект — председатель региональной контрольно-счетной палаты Александр Долголевец и начальник главного контрольного управления Кемеровской области Светлана Попова.
Шнитко проработал в этой должности менее года: он был назначен заместителем губернатора по строительству в июле 2017 года после отставки по собственному желанию Евгения Бухмана.
Кадровые перестановки в администрации Кемеровской области начались после 1 апреля, когда досрочно ушел в отставку Аман Тулеев, руководивший регионом более 20 лет. Временно исполняющим обязанности главы Кузбасса был назначен Сергей Цивилев, который до этого менее месяца занимал должность заместителя губернатора по промышленности, транспорту и потребительскому рынку.
Как сообщалось ранее, уже 16 апреля Цивилев уволил сразу четырех заместителей (по координации работы правоохранительных и военных органов, по здравоохранению, ЖКХ и агропромышленному комплексу), объяснив это реорганизацией системы управления региональной администрации. Весь блок заместителей губернатора до выборов главы Кузбасса, которые пройдут 9 сентября, перешел в статус исполняющих обязанностей.