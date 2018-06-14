Пашинян назвал встречу с Путиным эффективной

Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи

Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи

ЕРЕВАН, 14 июн – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал прошедшую в среду в Москве встречу с президентом РФ Владимиром Путиным эффективной и подчеркнул, что нет никаких политических препятствий для дальнейшего развития армяно-российских отношений.

"Мой визит в Москву был чрезвычайно успешным. Вчерашняя встреча с президентом России, с которым я уже встречался месяц назад в Сочи, была очень эффективной. Никаких политических препятствий для дальнейшего развития армяно-российских отношений нет и остается лишь реализовать имеющийся потенциал, работать над развитием, в том числе, торгово-экономических связей", — сказал Пашинян в видеообращении, размещенном на его странице в Facebook

Он выразил надежду, что скоро будет налажен экспорт в Россию армянской плодоовощной продукции в больших объемах. "В России ждут этого, надо лишь организовать все должным образом и соблюдать фитосанитарные условия", — отметил премьер.

Он также назвал успешными свои переговоры с главой российского правительства Дмитрием Медведевым.

"В целом, в армяно-российских отношения есть хороший настрой и важный уровень взаимного доверия. Этот уровень мы сохраним и будем развивать", — заявил Пашинян.

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