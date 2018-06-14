Россия и Боливия будут сотрудничать в сфере геологии

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Министерство природных ресурсов и экологии России и министерство горнодобычи и металлургии Боливии подписали меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в сфере геологии, передает корреспондент РИА Новости с церемонии подписания.

В церемонии подписания принял участие президент Боливии Эво Моралес.

Согласно тексту соглашения, стороны намерены развивать взаимовыгодное сотрудничество в региональной геологии и составлении геологических карт, изучении и освоении минерально-сырьевой базы, прогнозно-минерагенических исследованиях, использовании геофизических методов для обнаружения месторождений минерального сырья и подземных вод.

Кроме того, стороны намерены проводить экспертизу запасов минерального сырья и рассмотрение технических проектов разработки месторождений минерального сырья, анализ и обработку геологической информации, обмен геологическими картами и базами геологических данных, оказывать организационную поддержку в подготовке профессиональных кадров, обучении персонала.

"Для осуществления сотрудничества в рамках настоящего меморандума стороны создадут рабочую группу, состоящую из представителей сторон", — также говорится в меморандуме. Рабочая группа будет проводить очередные заседания по возможности один раз в год, поочередно в России и Боливии, а также внеочередные заседания в случае необходимости. Рабочая группа будет составлять ежегодные планы работы, рассматривать и утверждать новые совместные программы и проекты, а также решать другие вопросы.

Меморандум заключен на пять лет и автоматически продлевается на последующие пятилетние периоды, если стороны не захотят выйти из него, также говорится в документе.