Партия Бабурина выдвинула кандидата в губернаторы Орловской области

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Партия "Российский общенародный союз" (РОС), возглавляемая Сергеем Бабуриным, выдвинула на выборы в губернаторы Орловской области депутата областного совета Виталия Рыбакова, сообщил РИА Новости заместитель председателя партии Дмитрий Соин.

"На выборы губернатора Орловской области (выдвигаем) Виталия Рыбакова… Кандидат наш — человек очень авторитетный, действующий депутат, и он там будет при условии регистрации создавать реальную конкуренцию", — сказал РИА Новости Соин.