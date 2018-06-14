Путин: сохраняется положительная тенденция развития отношений РФ и Киргизии

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Россия и Киргизия сохраняют положительную тенденцию развития двусторонних отношений, заявил президент РФ Владимир Путин.

Российский лидер в четверг в Кремле принял президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова, который приехал в Москву по случаю старта чемпионата мира по футболу.

"Всегда есть о чем поговорить. Так и на этот раз. Имею в виду характер наших отношений и объем растущий. У нас в прошлом году вырос товарооборот на 31%. И тенденция сохраняется положительная. Все сделаем для того, чтобы так и было в будущем", — сказал Путин на встрече.

Он напомнил, что недавно встречался с Жээнбековым на саммите в Китае, а следующая встреча должна состояться в рамках саммита СНГ.

Лидер Киргизии в свою очередь поблагодарил Путина за предоставленную возможность обсудить вопросы сотрудничества и за приглашение на чемпионат мира.