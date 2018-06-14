Путин поблагодарил главу Парагвая за передачу орденов российских офицеров

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил избранного президента Парагвая Марио Абдо Бенитеса за передачу орденов российских офицеров, которые участвовали в Чакской войне в 30-х годах прошлого века.

Российский лидер принял своего коллегу из Парагвая в четверг в Кремле.

Бенитес во время беседы сообщил, что в память о событиях Чакской войны, в которой участвовали российские офицеры, он передает России ордена россиян и статую весом 7 килограммов, которая сделана из пуль тех сражений.

"Спасибо большое. Я благодарю вас за знак внимания, о котором вы сейчас сказали. И за ордена офицеров. Все это, безусловно, найдет свое достойное место. Мы обязательно посоветуемся с представителями нашей общественности. Это, действительно, очень знаковая вещь, которая говорит о нашей близости, и память о таких людях, безусловна, должна быть сохранена", — сказал Путин на встрече с лидером Парагвая.

В свою очередь Бенитес рассказал, что подвиг российского офицера Василия Орефьева-Серебрякова, погибшего в решающем сражении, всегда будут помнить в его стране.

Россияне стали прибывать в Парагвай в 1920-х годах после гражданской войны. Большую часть эмигрантов составляли офицеры Белой армии, которые воевали в так называемой Чакской войне с Боливией. В 20 веке русские сыграли заметную роль в развитии Парагвая: становлении его армии, системы образования и научной жизни.

Путин также поздравил Бенитеса с избранием на должность президента республики, поблагодарил его за теплый прием патриарха Кирилла, который ранее посещал эту страну. Он предложил также обсудить различные варианты развития отношений.