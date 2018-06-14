Более 20 человек выдвинули кандидатами на губернаторских выборах в России

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Более 20 человек уже выдвинуты кандидатами на губернаторских выборах, которые пройдут в России в единый день голосования 9 сентября, в том числе четверо действующих глав регионов представили в избиркомы соответствующие документы, сообщил замглавы российского Центризбиркома Николай Булаев.

"Уже выдвинуты 22 кандидата на должности высших должностных лиц, среди которых четыре действующих руководителя регионов представили документы о своем выдвижении в соответствующие региональные избирательные комиссии и, фактически, приступили к следующему этапу избирательной кампании — подготовке необходимого пакета документов для регистрации", — сказал Булаев на заседании ЦИК в четверг.