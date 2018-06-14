МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил реорганизовать управление по внутренней политике, возложив на него в том числе вопросы местного самоуправления, сообщает пресс-служба Кремля.

"Реорганизовать управление президента РФ по внутренней политике, возложив на него в том числе подготовку в пределах своей компетенции, обобщение и представление президенту РФ и руководителю администрации президента РФ предложений по вопросам определения приоритетных направлений государственной политики в области развития местного самоуправления, по вопросам совершенствования общих принципов организации местного самоуправления, а также организацию и обеспечение взаимодействия президента РФ с органами местного самоуправления и объединениями муниципальных образований", — говорится в тексте указа.