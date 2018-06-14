Прогресса по подготовке саммита Путина и Трампа пока нет, заявил Рябков

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Прогресса в вопросе подготовки встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока нет, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Нет, на эту тему новостей нет. Тема приобретает актуальность как по мановению волшебной палочки. Мы как и раньше сосредоточены на том, чтобы сформулировать позитивную содержательную часть и попробовать наилучшим образом подготовиться к этому мероприятию", — сказал Рябков журналистам, отвечая на вопрос о перспективах встречи Трампа и Путина.

По его словам, в Москве не могут допустить ситуацию, когда "к мероприятию мы подойдем не имея внятной повестки дня, конкретных предложений и конкретного представления о том, как нам действовать в случае тех или иных действий партнера".