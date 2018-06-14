Транспортом и стройками Приамурья займется бывший полицейский

БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 июн — РИА Новости. Врио губернатора Амурской области Василий Орлов назначил министром транспорта и строительства в регионе Александра Зеленина, который более 20 лет проработал в полиции, сообщает пресс-служба правительства Приамурья.

С ноября 2015 года этим министерством руководил Андрей Тягло, сразу после своего назначения Орлов заявил журналистам, что в кабмине региона будут изменения — часть команды экс-губернатора Приамурья Александра Козлова перешла в Минвостокразвития.

"Александр Зеленин возглавил министерство транспорта и строительства региона. С сегодняшнего дня он приступил к обязанностям", — сообщает пресс-служба.

Зеленин окончил Комсомольский-на-Амуре государственный педагогический институт и Дальневосточный юридический институт МВД РФ. Более 20 лет работал в УМВД России по Амурской области. С 2015 года занимал руководящие должности в межрегиональной дирекции по дорожному строительству в Дальневосточном регионе России Федерального дорожного агентства.

Как сообщалось, в четверг к своим обязанностям приступил и новый глава минсельхоза Приамурья — Олег Турков. Прошлый министр сельского хозяйства Приамурья Сергей Вологдин был отстранен от должности в 2015 году, в отношении него было возбуждено уголовное дело, в июне 2016 года Благовещенский городской суд приговорил экс-министра к условному сроку за мошенничество при получении социальной выплаты и незаконное хранение боеприпасов. Обязанности министра более трех лет исполнял заместитель Вологдина Андрей Таран.