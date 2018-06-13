МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин продлил на один год срок работы Элеоноры Митрофановой на посту руководителя Россотрудничества, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

"Продлить срок федеральной государственной гражданской службы сверх установленного предельного возраста пребывания на государственной гражданской службе на один год руководителю Россотрудничества Митрофановой Элеоноре Валентиновне", — говорится в документе.