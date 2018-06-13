Путин предложил президенту Руанды обсудить развитие отношений двух стран

МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Руанды Полем Кагаме предложил обсудить развитие отношений двух стран.

Российский лидер напомнил, что в текущем году исполняется 55 лет с момента установления дипломатических отношений двух стран.

"Мне очень приятно, что у нас есть возможность поговорить о развитии наших отношений. Надеюсь, вам будет интересно и приятно провести время в Москве в рамках чемпионата мира по футболу", — сказал Путин.

Кагаме в свою очередь отметил, что Руанда нацелена и дальше укреплять отношения с РФ. Он напомнил о недавнем визите в республику российской делегации во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, страна "рада воспользоваться этим импульсом" для дальнейшего развития отношений.

Президент республики также поблагодарил Россию за помощь для развития разных отраслей и сфер руандской экономики. "Я хотел бы поблагодарить вас за поддержку, которую оказывает Россия для развития нашего сотрудничества в самых различных сферах, которые идут нам на пользу и которые являются очень продуктивными," — сказал президент Руанды, выразив желание привлекать к такому сотрудничеству двух стран и частный сектор бизнеса для того, чтобы исследовать другие сферы взаимодействия.