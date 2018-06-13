Медведев назначил сопредседателей межправкомиссий с Китаем

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назначил первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова председателем российской части межправительственной российско-китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству, вице-премьера Дмитрия Козака — по энергетическому сотрудничеству, вице-премьера Татьяну Голикову — по гуманитарному, следует из распоряжения на официальном портале правовой информации.

Силуанов займет место председателя Внешэкономбанка Игоря Шувалова, Козак — экс-вице-премьера Аркадия Дворковича, Голикова — вице-премьера правительства Ольги Голодец.

Кроме того, вице-премьер Алексей Гордеев назначен председателем российской части межправительственной российско-монгольской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Экс-министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской освобожден от этих обязанностей.