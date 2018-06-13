Кабмин внес в госдуму законопроект о вопросах госаккредитации вузов

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, требующий обязательно учитывать независимые сведения о качестве подготовки студентов при госаккредитации вузовских программ, соответствующий документ размещен в среду на официальном интернет-портале правовой информации.

Законопроектом предлагается дополнить федеральный закон "Об образовании". Цель документа – при государственной аккредитации образовательной деятельности законодательно закрепить обязательный учет сведений о независимой оценке качества подготовки студентов. Изменения вносятся в положение о госаккредитации, оно дополняется нормой обязательного учета таких сведений. В действующей же редакции закон допускает проведение этой оценки в инициативном порядке.

"Внести в Государственную думу проект федерального закона "О внесении изменения в статью 92 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации". Назначить министра просвещения РФ Васильеву Ольгу Юрьевну официальным представителем правительства при рассмотрении палатами Федерального Собрания РФ проекта федерального закона", — говорится в документе.