Медведев освободил Журавского от должности замминистра культуры

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому Александр Журавский освобождается от должности статс-секретаря — заместителя Министра культуры РФ по личной просьбе, соответствующий документ размещен на сайте кабмина.

"Освободить Журавского Александра Владимировича от должности статс-секретаря — заместителя Министра культуры Российской Федерации по его просьбе", — говорится в документе.

Ранее в пресс-службе ведомства сообщили РИА Новости, что Александр Журавский уходит с поста заместителя министра культуры,

В свою очередь министр культуры РФ Владимир Мединский рассказал РИА Новости, что сейчас перед министерством поставлены новые большие задачи. Министр выразил благодарность Журавскому за его работу.