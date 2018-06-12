Посол России в Афинах считает неразрывными связи России и Греции

АФИНЫ, 12 июн — РИА Новости, Геннадий Мельник. Посол России в Афинах Андрей Маслов назвал неразрывными связи России и Греции, а сотрудничество двух стран во многих областях — исключительным.

Выступая на торжественном приеме в российском посольстве по случаю Дня России и 190-летия установления дипломатических связей между Россией и Грецией, Маслов напомнил, что первый посланник Российской Империи в Греции – Марк Вулгари был греком по происхождению, а верительные грамоты он вручал первому правителю Греции Иоаннису Каподистрия, бывшему несколько лет министром иностранных дел России.

В 2016 году на доме — резиденции первого правителя Греции на острове Порос была открыта мраморная доска в честь установления официальных отношений между Россией и Грецией, напомнил Маслов.

"Эти исторические данные свидетельствуют о неразрывных связях российского и греческого народов, которые разделяют одну православную веру, одни моральные ценности, общую культуру, общую яркую историю", — сказал Маслов.

По его словам, Россия и Греция развивают "исключительное" сотрудничество во многих областях и ведут интенсивный политический диалог.

"Мы считаем Грецию нашим доверенным партнером в Европе и благодарим руководство страны за их всегда конструктивную и ответственную позицию", — сказал российский посол.

На приеме присутствовали министр национальной обороны, начальник генштаба национальной обороны Греции, глава МВД, замминистра иностранных дел, представители администрации премьер-министра, послы иностранных государств и военные атташе, известные политики, депутаты парламента, предприниматели, журналисты.

Глава МИД Греции Никос Котзиас во вторник днем отбыл в Москву, где в среду запланированы переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.