Владимир Путин поздравил ОНФ с пятой годовщиной со дня создания

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил Общероссийский народный фронт (ОНФ) с пятой годовщиной со дня создания, отметив, что его востребованные проекты находят широкую поддержку общества, текст поздравительной телеграммы опубликован на сайте Кремля.

"Ваши масштабные, востребованные временем проекты в таких сферах, как улучшение качества образования, медицинской помощи, экологической ситуации, благоустройство территорий, содействие добровольчеству, волонтёрству и другие, не менее важные инициативы, неизменно находят широкую общественную поддержку, приносят ощутимые, конкретные результаты", — написал президент.

Кроме того, Путин подчеркнул, что за прошедшие годы ОНФ объединил большое количество единомышленников, зарекомендовал себя как мощная, действенная сила, способная добиваться решения важных, насущных для людей проблем, ключевых задач развития страны и общества.

"В основе вашей работы – такие базовые, непреходящие ценности, как искренняя любовь к Родине, личная сопричастность к её настоящему и будущему. Уважение к культуре и традициям нашего многонационального народа", — отметил президент в послании.