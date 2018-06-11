Пашинян заявил о новом этапе армяно-российских отношений

ЕРЕВАН, 11 июн — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с новым послом РФ Сергеем Копыркиным заявил, что в отношениях между двумя странами начался новый этап, сообщила пресс-служба правительства.

"Пашинян подчеркнул, что в дружественных и союзнических отношениях между Армений и Россией начался новый этап, что правительство заинтересовано в развитии взаимодействия во всех сферах", — говорится в сообщении, размещенном на сайте кабмина.

По данным пресс-службы, глава правительства отметил важность эффективного сотрудничества в-рамках ЕАЭС и ОДКБ с целью решения существующих задач и повышения эффективности интеграционных процессов.

"Пашинян поздравил Копыркина с назначением и выразил уверенность, что в результате его сотрудничества с правительством армяно-российские отношения продолжат развиваться и укрепляться", — отмечается в сообщении.

Копыркин заверил, что приложит все усилия, чтобы придать новый импульс взаимодействию РФ и Армении. "Посол отметил, что, учитывая исторические отношения между двумя странами, чувствует большую ответственность на новой должности и готов активно сотрудничать с правительством для дальнейшего углубления двусторонних отношений", — отметили в пресс-службе.