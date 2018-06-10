Врио главы Якутии сократил количество чиновников в правительстве региона

ЯКУТСК, 10 июн — РИА Новости. Временно исполняющий обязанности главы Якутии Айсен Николаев сократил численность работников исполнительных органов власти республики, сообщает правительство региона.

В воскресенье Айсен Николаев подписал указ "О внесении изменений в указ президента Республики Саха (Якутия) от 14 мая 2011 г. № 640 "О структуре исполнительных органов государственной власти Республики Саха (Якутия)".

Сообщается, что в результате принятия указа, меняющего структуру правительства Якутии, "в целом сокращено 174 единицы работников исполнительных органов государственной власти, что составляет 7,8%". Количество исполнительных органов государственной власти с 35 сократилось до 30.

"По конституции врио не может отправить правительство в отставку, но есть направления, по которым мы просто не можем ждать: ситуация в республике слишком тяжелая, и нет времени на раскачку. Дело не в личностях, а в рабочих моментах", — прокомментировал ранее Николаев местным СМИ панируемые изменения.