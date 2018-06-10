Путин подвел итоги "прямой линии"

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным. 7 июня 2018

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным. 7 июня 2018

ВЛАДИВОСТОК, 10 июн — РИА Новости. Владимир Путин заявил, что в целом остался доволен ответами чиновников во время "прямой линии". Об этом он рассказал в интервью в программе "Итоги недели" на НТВ с Ирадой Зейналовой.

"В целом да. Но это профессиональные люди. Важно, чтобы только за этими ответами последовали реальные шаги по решению тех задач, которые мы для себя сформулировали", — сказал глава государства.

"Прямая линия" с Путиным, где он ответил на 73 вопроса россиян, состоялась 7 июня.

Персональная ответственность

Президент также объяснил, зачем в "прямой линии" участвовали чиновники разного уровня. По его словам, это связано с их персональной ответственностью перед россиянами.

"Персонификация должна быть очевидной. Вот с этим, в том числе, и связано выведение на экран на всю страну тех людей, которые отвечают за решение того или иного вопроса. Страна их должна знать и видеть. Вот я думаю, что мои коллеги вот эту ответственность дополнительно еще почувствовали на своих плечах", — отметил президент.

"Всероссийское вече"

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что "прямая линия" с президентом России в определенном смысле стала "всероссийским вече", где поднимаются самые сложные и злободневные вопросы и решаются насущные проблемы всего общества.

По его словам, благодаря такому формату диалога россияне стали сотворцами общественно-политической повестки дня.

"И в этом рецепт преображения России", — написал Аксенов на своей странице в социальной сети Facebook.

При этом глава полуострова подчеркнул, что к мероприятию было приковано внимание миллионов телезрителей, политиков, средств массовой информации и экспертного сообщества не только России, но и зарубежных стран.

"Это свидетельство огромного интереса, уважения и высокого доверия главе государства", — подчеркнул политик.