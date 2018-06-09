В Кремле рассказали о темах телефонного разговора Путина и Порошенко

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Владимир Путин по телефону обсудил с президентом Украины Петром Порошенко ситуацию на Донбассе и выполнение минского "комплекса мер". Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Разговор состоялся по инициативе украинской стороны.

Как отметили в Кремле, беседа прошла накануне встречи глав МИД государств "нормандского формата", которая пройдет 11 июня в Берлине.

Освободить журналистов

В разговоре с Порошенко Путин заявил о необходимости незамедлительно освободить арестованных на Украине российских журналистов.

Лидеры государств договорились, что уполномоченные по правам человека обеих стран посетят российских граждан, находящихся в заключении на Украине, и украинских — в России.

После разговора Порошенко провел встречу омбудсменом Людмилой Денисовой и поручил ей посетить украинских заключенных в России, а также пленных на Донбассе.

Добрый знак

В Совете по правам человека приветствовали достигнутую договоренность. Глава организации Михаил Федотов заявил, что следующим шагом могло бы быть решение об обмене заключенными в той или иной юридической форме.

"Я рад, что гуманитарные соображения позволили сделать этот важный прорыв. Будем надеяться, что это добрый знак, я хотел бы видеть в этом надежду на решение проблем", — сказал глава СПЧ.

При этом он отметил, что обмен может стать лишь малой частью в решении общей проблемы урегулирования российско-украинских отношений.

В СПЧ сообщили, что в последние недели правозащитники двух стран нашли взаимопонимание и договорились о совместной проверке условий содержания главного редактора информационного агентства РИА Новости Украина Кирилла Вышинского и активистки движения "Волонтеры Победы" Елены Юревич (Одновол) в херсонском следственном изоляторе.

Кроме того, омбудсмены проверят условия содержания Олега Сенцова в колонии на Ямале, а также планируют посетить украинцев Ресуля Велиляева и Романа Сущенко в московском СИЗО "Лефортово".

"Нет ничего важнее спасения людей"

На переговоры Путина с Порошенко также отреагировал лидер "Справедливой России" Сергей Миронов. Он выразил надежду, что разговор лидеров государств приведет к освобождению Вышинского.

"Потому что нет ничего важнее спасения людей, а здесь речь идет реально о спасении наших журналистов, это нужно делать и идти на разумные компромиссы и уступки", — отметил политик.

Дело Вышинского

В мае украинские власти начали уголовное преследование руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Его задержали возле дома в Киеве по подозрению в госизмене и поддержке ДНР и ЛНР. Журналисту грозит до 15 лет лишения свободы.

Херсонский городской суд постановил поместить его на 60 дней под стражу без определения залога. На следующий день после решения суда перед зданием украинского посольства в Москве прошла акция в поддержку Вышинского.