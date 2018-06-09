Проигравшие участники праймериз смогут стать доверенными лицами Воробьева

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Участникам внутрипартийных выборов "Единой России", проигравшим действующему главе Подмосковья Андрею Воробьеву, которого ранее партия выдвинула в качестве кандидата в губернаторы региона, предложат стать его доверенными лицами, сообщила журналистам член генсовета партии, секретарь местного отделения Лидия Антонова.
"Я думаю, что те люди, которые сегодня были в числе кандидатов на выборах… я думаю, их опыт очень будет полезен и этот опыт поможет и нашему кандидату", — сказала Антонова журналистам в субботу.
Выборы губернатора Подмосковья пройдут в единый день голосования 9 сентября.