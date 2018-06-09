Проигравшие участники праймериз смогут стать доверенными лицами Воробьева

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Участникам внутрипартийных выборов "Единой России", проигравшим действующему главе Подмосковья Андрею Воробьеву, которого ранее партия выдвинула в качестве кандидата в губернаторы региона, предложат стать его доверенными лицами, сообщила журналистам член генсовета партии, секретарь местного отделения Лидия Антонова.

Ранее "Единая Россия" выдвинула кандидатом в губернаторы Подмосковья действующего главу области Андрея Воробьева. По результатам тайного голосования члены партии выбирали одного из пяти кандидатов. Кроме него за возможность стать кандидатом в губернаторы от "Единой России" боролись члены политического совета регионального отделения партии Роман Володин и Александр Толмачев, член президиума регионального отделения Валентина Кабанова и сопредседатель штаба ОНФ в Московской области Александр Лысенко.

"Я думаю, что те люди, которые сегодня были в числе кандидатов на выборах… я думаю, их опыт очень будет полезен и этот опыт поможет и нашему кандидату", — сказала Антонова журналистам в субботу.

Выборы губернатора Подмосковья пройдут в единый день голосования 9 сентября.