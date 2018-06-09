Губернатор Подмосковья назвал основную задачу своей команды

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил членов партии "Единая Россия" за возможность участвовать в выборах губернатора кандидатом от партии и заявил, что основная задача его команды делать Подмосковье сильным, здоровым и чистым регионом, сообщила пресс-служба губернатора.

Ранее "Единая Россия" выдвинула кандидатом в губернаторы Подмосковья действующего главу области Андрея Воробьева.

"Хочу поблагодарить однопартийцев за поддержку. Наша задача – единой командой двигаться вперёд, делать Подмосковье сильным, здоровым и чистым регионом. Впереди очень много работы!" — поблагодарил делегатов партконференции Воробьев.