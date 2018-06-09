РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Политика

Политологи разошлись во мнениях по поводу предстоящих региональных выборов

10:0509.06.2018
01500
© РИА Новости / Николай ХижнякПерейти в фотобанкИзбиратель в единый день голосования на избирательном участке. Архивное фотоИзбиратель в единый день голосования на избирательном участке. Архивное фото
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Предстоящие избирательные кампании в ряде регионов отметятся сложностями, связанными с конкуренцией политических сил, существующими трудностями, как в Дагестане, или проведением голосования после долгой несменяемости власти — как в Кемерово, считают опрошенные РИА Новости политологи.

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Николай Булаев: кампания-2018 отличается отношением избиркомов к выборам

При этом эксперты расходятся во мнении о характере кампании: одни называют ее интересной, другие считают, что она не вызовет энтузиазма ни у организаторов выборов, ни у избирателей, а с этим будет связана и проблема явки.

Единый день голосования 9 сентября охватит большинство регионов России, в 33 из них пройдет голосование регионального уровня. В частности, в 22 субъектах будут выбирать глав регионов. По состоянию на сегодняшний день губернаторские выборы назначены уже в более, чем половине субъектах РФ, где официально стартовала избирательная кампания.

"Сложные" регионы

По предположению президента холдинга "Минченко консалтинг" Евгения Минченко, "будет несколько достаточно сложных кампаний". Он приводит в пример Якутию, где, по словам эксперта, будут трудности, "если не договорятся, потому что там очень сильные справедливороссы".

Мужчина выходит из кабинки во время голосования на выборах. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Эксперты назвали регионы, где кандидатов ждут сложные губернаторские выборы

"В Новосибирской области, где врио губернатора "варяг" – там может быть очень непростая кампания. Из выборов в законодательное собрание, я думаю, будет очень непростой Иркутск, будет непростая Хакассия", — полагает он.

Якутию и Новосибирскую область выделяет и политолог Александр Коньков, а также обращает внимание на столицу, область и Центральный федеральный округ, прежде всего, его европейскую часть. Что касается более восточных регионов, то эксперт считает, что "неизвестна ситуация с Алтаем". Интерес представляет, по его мнению, и Приморский край.

"Один из самых интересных регионов в предстоящей кампании — Кемеровская область. Первая смена власти за 20 лет: неизвестно, как люди проголосуют… Интересно будет также смотреть на Кавказ, потому что там специфика связана с тем, что в республиках решения о назначении губернатора принимает законодательное собрание", — добавил Коньков, выделив, прежде всего, Дагестан, где сложилась непростая политическая ситуация и начались значительные изменения.

Электоральный запал?

По мнению Конькова, региональная избирательная кампания будет "достаточно интересная, любопытная". Он объясняет это недавно прошедшими президентскими выборами и считает, что "электоральный запал еще сохраняется — как у политических игроков, политических сил, у различных вовлеченных в политический процесс структур, так и, безусловно, у избирателя".

"Общество сейчас, в принципе, политически заряжено, политически заинтересовано, и во многом с начала года удалось снизить тренд с внешнеполитических перипетий на внутриполитическую повестку. В поддержку этого тренда сыграла и имевшая место президентская кампания, но также и нынешний майский указ президента, и обновленное правительство во многом. Поэтому лето в этом плане будет жарким и кампания тоже будет интересной", — считает аналитик.

Избиратель в единый день голосования. Архивное фото
© РИА Новости / Николай Хижняк
В ЦИК оценили готовность к региональным выборам

Кроме того, отмечает Коньков, политические силы, которые участвовали в президентских выборах и "взяли определенный темп", будут стараться остаться в повестке, а потому "подливать масло в огонь предстоящей общественно-политической дискуссии".

Иного мнения придерживается Минченко, по словам которого, особого энтузиазма у организаторов выборов не будет.

"Учитывая неблагоприятную внешнюю конъюнктуру и отсутствие желания у наших властей как-то лучше выглядеть в глазах Запада — потому что уже понятно, что ты хоть что делай, хорошо в глазах Запада ты выглядеть не будешь, — я не думаю, что будет какой-то настрой по проведению этих предвыборных кампаний", — предположил он.

По его мнению, прежде всего это будет выражаться в том, "чтобы не особо помогать каким-то оппозиционерам". "То есть такого, как в 1993-м году, когда все старались протащить радикальных оппозиционеров, поддерживали, помогали проходить муниципальный фильтр, сейчас нет – а зачем?" — пояснил эксперт.

Проблема явки

Аналогичного мнения о характере кампании придерживается и ведущий научный сотрудник Института общественных наук РАНХиГС Сергей Беспалов. Он, как и Коньков, отмечает "специфичность" этого года проведением сразу двух избирательных кампаний — региональной и президентской, но видит в этом определенные риски.

Президент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Алтайского края Виктор Томенко во время встречи. 30 мая 2018
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президентский кадровый резерв: еще два региона обрели новых руководителей

"Я не вижу каких-то особых оснований, чтобы говорить об интриге или специфике… Можно предположить некоторую не просто усталость, но дополнительный риск апатии избирателей. Потому что после президентских выборов, которые действительно воспринимаются как наиболее значимые, мобилизовать население на выборы либо губернаторские, либо региональные — в законодательные собрания, или какого-то иного уровня достаточно сложно", — полагает собеседник агентства.

По его мнению, нужно будет предпринять "дополнительные усилия для обеспечения явки". "Во всем остальном — выборы как выборы, ничем от голосований последних лет отличаться, наверное, не будут", — сказал Беспалов.

В то же время, Коньков признает, что на фоне президентской явки не стоит ожидать, что ее превысит явка на выборах в регионах. "С другой стороны, на фоне предыдущих региональных кампаний, думаю, явка на предстоящих выборах значительно выиграет за счет факторов, о которых я сказал. То есть на фоне предыдущих региональных выборов в прошлом, в позапрошлом сентябре", — добавил собеседник агентства.

Дорогу молодым

Эксперт Института гуманитарно-политических исследований Владимир Слатинов, характеризуя последние назначения временно исполняющих обязанности губернаторов, называет их свидетельством того, что "кадровая политика Кремля становится все более продуманной и более системой", в то время как раньше проблема заключалась в назначении глав регионов, а не их избрании.

Дом Правительства РФ
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Кто пришел в кабинет министров. Новые лица в правительстве

"Не было осмысленности, не было понятной осязаемой линии в кадровой стратегии Кремля. Начиная с 2016 года, особенно в 2017-м мы увидели постепенное формирование некоторой осязаемой стратегии по подготовке кадрового резерва для субъектов федерации. Наиболее четко это стало заметно в тех назначениях врио, которые были совсем недавно", — добавил аналитик.

Среди критериев, по которым прошли эти назначения, — в том числе, "омоложение", уточнил он. "Это люди с современным образованием, то есть они получали дополнительное образование. Также многие участвовали в кадровом резерве, который РАНХиГС формировал, либо в конкурсе "Лидеры России"", — уточнил Слатинов.

Коньков также отмечает, что последние назначения "идут в тренде, в общем-то, еще ранее обозначенном и практиковавшемся президентом в ходе предыдущих региональных электоральных циклов".

Слатинов при этом отмечает, что почти у всех врио "обязательная кредитная история" — серьезный управленческий опыт, а также "публичная кредитная история", то есть они работали на публичных должностях и не являются "условными федеральными чиновниками, направленными из Москвы". Именно они, по мнению Слатинова, являются "фаворитами на региональных выборах".

Комментировать
Политика
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена