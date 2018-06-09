Политологи разошлись во мнениях по поводу предстоящих региональных выборов

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Предстоящие избирательные кампании в ряде регионов отметятся сложностями, связанными с конкуренцией политических сил, существующими трудностями, как в Дагестане, или проведением голосования после долгой несменяемости власти — как в Кемерово, считают опрошенные РИА Новости политологи.

При этом эксперты расходятся во мнении о характере кампании: одни называют ее интересной, другие считают, что она не вызовет энтузиазма ни у организаторов выборов, ни у избирателей, а с этим будет связана и проблема явки.

Единый день голосования 9 сентября охватит большинство регионов России, в 33 из них пройдет голосование регионального уровня. В частности, в 22 субъектах будут выбирать глав регионов. По состоянию на сегодняшний день губернаторские выборы назначены уже в более, чем половине субъектах РФ, где официально стартовала избирательная кампания.

"Сложные" регионы

По предположению президента холдинга "Минченко консалтинг" Евгения Минченко, "будет несколько достаточно сложных кампаний". Он приводит в пример Якутию, где, по словам эксперта, будут трудности, "если не договорятся, потому что там очень сильные справедливороссы".

"В Новосибирской области, где врио губернатора "варяг" – там может быть очень непростая кампания. Из выборов в законодательное собрание, я думаю, будет очень непростой Иркутск, будет непростая Хакассия", — полагает он.

Якутию и Новосибирскую область выделяет и политолог Александр Коньков, а также обращает внимание на столицу, область и Центральный федеральный округ, прежде всего, его европейскую часть. Что касается более восточных регионов, то эксперт считает, что "неизвестна ситуация с Алтаем". Интерес представляет, по его мнению, и Приморский край.

"Один из самых интересных регионов в предстоящей кампании — Кемеровская область. Первая смена власти за 20 лет: неизвестно, как люди проголосуют… Интересно будет также смотреть на Кавказ, потому что там специфика связана с тем, что в республиках решения о назначении губернатора принимает законодательное собрание", — добавил Коньков, выделив, прежде всего, Дагестан, где сложилась непростая политическая ситуация и начались значительные изменения.

Электоральный запал?

По мнению Конькова, региональная избирательная кампания будет "достаточно интересная, любопытная". Он объясняет это недавно прошедшими президентскими выборами и считает, что "электоральный запал еще сохраняется — как у политических игроков, политических сил, у различных вовлеченных в политический процесс структур, так и, безусловно, у избирателя".

"Общество сейчас, в принципе, политически заряжено, политически заинтересовано, и во многом с начала года удалось снизить тренд с внешнеполитических перипетий на внутриполитическую повестку. В поддержку этого тренда сыграла и имевшая место президентская кампания, но также и нынешний майский указ президента, и обновленное правительство во многом. Поэтому лето в этом плане будет жарким и кампания тоже будет интересной", — считает аналитик.

Кроме того, отмечает Коньков, политические силы, которые участвовали в президентских выборах и "взяли определенный темп", будут стараться остаться в повестке, а потому "подливать масло в огонь предстоящей общественно-политической дискуссии".

Иного мнения придерживается Минченко, по словам которого, особого энтузиазма у организаторов выборов не будет.

"Учитывая неблагоприятную внешнюю конъюнктуру и отсутствие желания у наших властей как-то лучше выглядеть в глазах Запада — потому что уже понятно, что ты хоть что делай, хорошо в глазах Запада ты выглядеть не будешь, — я не думаю, что будет какой-то настрой по проведению этих предвыборных кампаний", — предположил он.

По его мнению, прежде всего это будет выражаться в том, "чтобы не особо помогать каким-то оппозиционерам". "То есть такого, как в 1993-м году, когда все старались протащить радикальных оппозиционеров, поддерживали, помогали проходить муниципальный фильтр, сейчас нет – а зачем?" — пояснил эксперт.

Проблема явки

Аналогичного мнения о характере кампании придерживается и ведущий научный сотрудник Института общественных наук РАНХиГС Сергей Беспалов. Он, как и Коньков, отмечает "специфичность" этого года проведением сразу двух избирательных кампаний — региональной и президентской, но видит в этом определенные риски.

"Я не вижу каких-то особых оснований, чтобы говорить об интриге или специфике… Можно предположить некоторую не просто усталость, но дополнительный риск апатии избирателей. Потому что после президентских выборов, которые действительно воспринимаются как наиболее значимые, мобилизовать население на выборы либо губернаторские, либо региональные — в законодательные собрания, или какого-то иного уровня достаточно сложно", — полагает собеседник агентства.

По его мнению, нужно будет предпринять "дополнительные усилия для обеспечения явки". "Во всем остальном — выборы как выборы, ничем от голосований последних лет отличаться, наверное, не будут", — сказал Беспалов.

В то же время, Коньков признает, что на фоне президентской явки не стоит ожидать, что ее превысит явка на выборах в регионах. "С другой стороны, на фоне предыдущих региональных кампаний, думаю, явка на предстоящих выборах значительно выиграет за счет факторов, о которых я сказал. То есть на фоне предыдущих региональных выборов в прошлом, в позапрошлом сентябре", — добавил собеседник агентства.

Дорогу молодым

Эксперт Института гуманитарно-политических исследований Владимир Слатинов, характеризуя последние назначения временно исполняющих обязанности губернаторов, называет их свидетельством того, что "кадровая политика Кремля становится все более продуманной и более системой", в то время как раньше проблема заключалась в назначении глав регионов, а не их избрании.

"Не было осмысленности, не было понятной осязаемой линии в кадровой стратегии Кремля. Начиная с 2016 года, особенно в 2017-м мы увидели постепенное формирование некоторой осязаемой стратегии по подготовке кадрового резерва для субъектов федерации. Наиболее четко это стало заметно в тех назначениях врио, которые были совсем недавно", — добавил аналитик.

Среди критериев, по которым прошли эти назначения, — в том числе, "омоложение", уточнил он. "Это люди с современным образованием, то есть они получали дополнительное образование. Также многие участвовали в кадровом резерве, который РАНХиГС формировал, либо в конкурсе "Лидеры России"", — уточнил Слатинов.

Коньков также отмечает, что последние назначения "идут в тренде, в общем-то, еще ранее обозначенном и практиковавшемся президентом в ходе предыдущих региональных электоральных циклов".

Слатинов при этом отмечает, что почти у всех врио "обязательная кредитная история" — серьезный управленческий опыт, а также "публичная кредитная история", то есть они работали на публичных должностях и не являются "условными федеральными чиновниками, направленными из Москвы". Именно они, по мнению Слатинова, являются "фаворитами на региональных выборах".