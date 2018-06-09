В Амурской области назначили внеочередные выборы губернатора

БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 июн — РИА Новости. Внеочередные выборы губернатора Амурской области пройдут 9 сентября, дата была назначена в субботу на заседании законодательного собрания (ЗС) региона, сообщает пресс-служба ЗС.

Президент России Владимир Путин назначил Орлова временно исполняющим обязанности губернатора Амурской области 30 мая. Бывший руководитель региона Александр Козлов стал главой Минвостокразвития.

В соответствии со статьей 5 закона Амурской области "О выборах губернатора Амурской области" выборы губернатора области (в том числе досрочные) назначает региональный парламент.

"На заседании амурского парламента назначена дата внеочередных выборов губернатора Амурской области — 9 сентября. За утверждение даты выборов проголосовало 22 депутата из присутствующих 26",- сообщает пресс-служба.