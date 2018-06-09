"Что за фокусы с бюджетом?": магаданским чиновникам устроили разнос

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Магаданской области Сергей Носов отчитал членов регионального правительства за проблемы с бюджетом, сообщают местные СМИ.

На заседании Носов в жесткой форме высказался о состоянии бюджета, который на документах оказался бездефицитным, но заявленные средства, по словам врио главы Колымы, исчезли.

"Это что за фокусы с бюджетом, который бездефицитный? Вы для чего проблему замазывали? Ищите, где хотите. Как бюджет принимали, так деньги и находите", — возмутился чиновник.

На собрании обсуждалась нехватка средств на решение ряда вопросов: плохое состояние дорог, нехватка лекарств в больницах. Кроме того, обозначены и другие проблемы, в частности, простаивание без дела дорогостоящего оборудования в онкологическом диспансере и вероятный срыв отопительного сезона в 2019 году.

"700 миллионов рублей — где эти деньги? Как дальше мы будем лечить жителей Магаданской области? Народными средствами? Давайте заготавливать, пока лето. Нам сказать людям, чтобы побеги собирали?" — сыронизировал Носов. Одна из присутствовавших на заседании чиновниц ответила, что эти средства не предусмотрены.

Также врио главы области обязал зампреда правительства региона провести внутреннее расследование по поводу этой проблемы.

Сергей Носов назначен временно исполняющим обязанности главы Магаданской области 28 мая 2018 года. Ранее в течение более пяти лет он занимал пост мэра Нижнего Тагила в Свердловской области.