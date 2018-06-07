Путин после трех с половиной часов прямой линии заявил, что не устал

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что не устал отвечать на вопросы граждан в ходе прямой линии, которая продолжается уже 3,5 часа.

Президент сам увидел вопрос, который пришел в студию прямой линии, где его спросили, не устал ли он. "Пока нет", — ответил он, зачитав вопрос вслух.

Традиционные телевизионные прямые линии появились еще во время первого президентского срока Путина. Первая состоялась 24 декабря 2001 года. Тогда Путину поступило 400 тысяч вопросов. Несмотря на то что эфир длился около 2,5 часа, на час больше запланированного времени, ответить удалось всего на 46 вопросов. Президент пообещал россиянам, что и впредь будет отвечать на их вопросы в прямом эфире. Ко второй прямой линии в 2002 году россияне задали президенту уже около 1,5 миллиона вопросов.

По данным организаторов, россияне направили президенту России 2,47 миллиона обращений в рамках этой прямой линии.

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