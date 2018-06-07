Путин рассказал, что часто смеется над собой

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии рассказал, как часто смеется над собой.
"Часто. Я часто это делаю", — рассказал президент, отвечая на соответствующий вопрос.
Ежегодная специальная программа "Прямая линия с Владимиром Путиным" началась чуть больше двух часов назад. Она транслируется в эфире телеканалов "Первый", "Россия 1", "Россия 24", "ОТР", радиостанций "Маяк", "Вести FM" и "Радио России".
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