Путин рассказал, что часто смеется над собой

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным. 7 июня 2018

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным. 7 июня 2018

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии рассказал, как часто смеется над собой.

"Часто. Я часто это делаю", — рассказал президент, отвечая на соответствующий вопрос.

Ежегодная специальная программа "Прямая линия с Владимиром Путиным" началась чуть больше двух часов назад. Она транслируется в эфире телеканалов "Первый", "Россия 1", "Россия 24", "ОТР", радиостанций "Маяк", "Вести FM" и "Радио России".

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