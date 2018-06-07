МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин разрешил главам комитетов нижней палаты парламента, которые не задействованы в повестке пленарного заседания, смотреть прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ежегодная специальная программа "Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным" стартовала в полдень по московскому времени 7 июня. Глава государства в ходе общения с россиянами отвечает на интересующие их вопросы.

"Давайте отпустим председателей комитетов с заседания — пусть они посмотрят прямую линию, это поможет нам в целом принимать качественные решения", — сказал Володин в ходе пленарного заседания в четверг, уточнив, что речь идет о тех парламентариях, которые не задействованы в текущей повестке.

Спикер Госдумы добавил, что многие депутаты обращались к нему с просьбой разрешить посмотреть трансляцию прямой линии вместо участия в пленарном заседании.