Путин рассказал, чем приходится жертвовать ради президентства

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Ради президентства приходится жертвовать личной сферой жизни, сказал на прямой линии глава РФ Владимир Путин.

"Чем пожертвовать (ради президентства)? Наверное, личной сферой жизни человека. Это неизбежно. Но есть и очень мощный компенсатор, все это компенсируется осознанием того, что ты занимаешься очень важным, нужным, уникальным делом, направленным на повышение благосостояния миллионов людей и укрепление самого главного, что есть в жизни у каждого человека — родины", — сказал президент.