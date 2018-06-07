Путин рассказал, что в трудных ситуациях всегда ищет целесообразное решение

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что всегда старается найти решение и прийти к устойчивому мнению о том, что необходимо и целесообразно делать в трудных ситуациях.

"Вы знаете, есть такое правило у автомобилистов – "не уверен, не обгоняй". Цена ошибки очень велика для людей, которые занимаются моим видом деятельности, поэтому, если я не знаю, что делать, я стараюсь все-таки найти решение и прийти все-таки к устойчивому мнению о том, что же действительно нужно и целесообразно", — сказал президент во время прямой линии в ответ на вопрос о том, что он делает в тех случаях, когда не знает, что делать.