Путин рассказал, почему в мире нет глобальных конфликтов

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, отвечая в ходе прямой линии на вопрос о вероятности возникновения третьей мировой войны, заявил, что глобальных конфликтов в мире нет, благодаря тому, что между ведущими военными державами был установлен стратегический паритет.
"И как бы ни звучало то, что я сейчас скажу, неприятно ни звучало, но это правда, страх взаимного уничтожения сдерживал всегда участников международного общения и ведущие военные державы от резких движений и заставлял уважать друг друга", — сказал глава государства.
По словам Путина, выход США из договора по противоракетной обороне — "попытка сломать стратегический паритет", и Россия отвечает на нее.
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